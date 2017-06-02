Сель остановил движение транспорта на дороге Исмаиллы-Габала

2017-06-02 14:47 | www.apa.az | 5

Сель остановил движение транспорта на дороге Исмаиллы-Габала.

Как сообщает местное бюро АПА, начавшийся вчера ливень сегодня днем усилился. Образовавшийся после дождя сель остановил движение транспорта на магистральной дороге Исмаиллы. Сегодня около 13:30 селевые воды затопили 17 км дороги Исмаиллы-Габала на территории села Гурбан Эфенди.

Грязевой поток с камнями толщиной 0,5 метра остановил движение транспорта на дороге Исмаиллы-Габала. Для очистки дороги на место прибыла тяжелая техника Управления дорожной эксплуатации Исмаилинского района.