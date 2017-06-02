В Азербайджане потеплеет до 32 градусов

2017-06-02 12:44 | www.oxu.az | 3

В субботу, 3 июня, в Баку и на Абшеронском полуострове местами будут кратковременные дожди, возможны грозы.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, во второй половине дня ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15-18, днем 22-27, в Баку ночью 16-18, днем 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба в пределах нормы. Относительная влажность 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами дожди.

Днем в основном осадков не ожидается. Утром местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15-20, днем 27-32, в горах ночью 8-13, днем 15-20 градусов тепла.

З.Г.

