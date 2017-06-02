ВМС США приняли на вооружение самый дорогой авианосец в мире – ВИДЕО

2017-06-02 12:50 | www.oxu.az | 3

Самый дорогой корабль в мире — авианосец Gerald R. Ford стоимостью около 13 миллиардов долларов поступил на вооружение в Военно-морские силы США, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

«USS Gerald R. Ford чтит 38-го президента Соединённых Штатов и отдаёт должное его служению нации на флоте и в Правительстве США», - говорится в заявлении ВМС.

Строительство корабля началось в 2009 году. Как говорится в заявлении флота, приёмные испытания корабля уже состоялись, однако к эксплуатации он будет готов только в 2020 году. До этого момента авианосец совершит несколько выходов в море.

Н.О.