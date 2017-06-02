На одной сцене со звездами, или Как Меликмамед помог школьникам (ФОТО)

2017-06-02 13:50 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного театра юного зрителя в Баку состоялась премьера спектакля "Меликмамед" ("Məlikməmməd"), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Показ был посвящен Международному дню защиты детей.

В спектакле, наряду с молодыми профессиональными актерами театра, выступили учащиеся бакинской школы-лицея №6.

Перед показом директор театра, заслуженный артист Мубариз Гамидов, режиссер-постановщик спектакля, народный артист Агахан Салманлы рассказали о работе над постановкой. Директор бакинской школы-лицея №6, заслуженный педагог Гюльшан Оруджева выразила признательность руководству театра за внимание, с которым они отнеслись к учащимся школы.

Спектакль по мотивам азербайджанской народной сказки поставил известный актер, народный артист Агахан Салманлы. Художник-постановщик спектакля – Эльшан Сарханоглу, художник по костюмам – Ляман Салманлы, музыкальное оформление – Заур Рашидов, режиссер – Эльнур Гусейнов, постановщик танцев - Эльвин Нури, ассистент режиссера – Севда Гаджишамиева, компьютерная графика и видео – Рамиг Насиров.

Роли в спектакле исполнили известные актеры – Рашад Сафаров, Анар Сейфуллаев, Рамиль Мамедов, Рамиг Насиров, Эльгюн Яхъяев, Эльнур Гусейнов, Мирза Ага Мирзоев, Симузар Агакишиева, Ясемен Мамедова, Айгюн Фатуллаева, Мушфиг Алиев и другие, а также учащиеся школы-лицея Фатима Гусейнова, Наиля Нуралиева, Айла Исмаилова, Сельджан Мехти и другие.

(Автор: Джани Бабаева)