Страны ОПЕК будут выполнять положения Парижского соглашения по климату

2017-06-02 13:55 | www.trend.az | 3

Страны ОПЕК полны решимости продолжать выполнять положения Парижского соглашения, сообщил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, выступая на сессии ПМЭФ, передает РИА Новости.

Президент Дональд Трамп в четверг объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату и начнут переговоры по заключению нового соглашения в этой сфере.

"Мы полны решимости продолжать работу по выполнению наших обязательств на основании принципа дифференцированной ответственности", — сказал Баркиндо.

Он напомнил, что все страны ОПЕК подписали Парижское соглашение, пять стран картеля, в том числе, Саудовская Аравия, его ратифицировали.

Парижское соглашение по климату уже вступило в силу. Оно определяет мировой план действий, необходимых для того, чтобы избежать "опасного изменения климата" путем сдерживания глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять национальные цели снижения выбросов, технологического перевооружения и адаптации к изменению климата.