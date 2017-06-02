С 3 июня Park Cinema открывает летний сезон в Amburan Beach Club

2017-06-02 12:57 | www.oxu.az | 3

Добро пожаловать в кинотеатр под открытым небом!

Добро пожаловать в кинотеатр под открытым небом!

Погода наладилась, фильмы готовы, настроение отличное, а это значит, что завтра открываем новый сезон!

Каждое лето Park Cinema открывает open-air кинотеатр под открытым небом на территории Amburan Beach Club. С 3 июня любители кино могут насладиться фильмами и комфортными условиями, которые специально созданы для них.

Репертуар кинотеатра будет включать как новинки кинопроката зарубежных картин, так и азербайджанские фильмы, а именно всю следующую неделю будут демонстрироваться «Чудо-Женщина», «Спасатели Малибу» и первая детская азербайджанская комедия «Самедик».

«Кинотеатр будет работать до конца летнего сезона, и сеансы начнутся после 20:00. Мы очень рады будем каждому из вас и приглашаем всех наших любимых зрителей провести лето с нами в Амбуране», - сказал директор по маркетингу кинотеатра Муса Ахундов.

РАСПИСАНИЕ СЕАНСОВ 03 по 07 июня:

«Samedik» - 20:10

«Чудо-женщина» - 21:10

«Спасатели Малибу» - 00:00

Билеты можно приобрести онлайн или в кассе кинотеатра на территории Amburan Beach Club.

Напомним, что Park Cinema - крупнейшая национальная сеть современных многозальных кинотеатров в Азербайджане. На сегодня в сеть входят несколько кинотеатров, расположенных в торгово-развлекательных центрах Park Bulvar, Metro Park, Zagulba Mall, Flame Towers – единственный в стране формат IMAX, а также в районе Масаллы, в комплексе ASAN Həyat, и летний кинотеатр – в Amburan Beach Club.

A.C.

