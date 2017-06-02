Пярвин Абыева и Саида Султан оскорбили друг друга на шоу «Maşın» – ВИДЕО

2017-06-02 13:05 | www.oxu.az | 3

В очередном выпуске реалити-шоу «Maşın» на телеканале ATV продолжилась словесная перепалка между актрисой Пярвин Абыевой и певицей Саидой Султан.

Как передает Oxu.Az во время голосования певец Джавад Раджабов потребовал отстранить от шоу режиссера Кянана М.М.. Дружащая с Кянаном М.М. П.Абыева, чтобы защитить своего друга, попросила голосовать за него. Это вызвало недовольство певицы Саиды Султан, которая в резкой форме выразила претензии П.Абыевой. В ходе конфликта участницы оскорбили друг друга, и их микрофоны выключили.

П.Абыева в социальных сетях уже попросила прощения у поклонников за свой поступок.

Данные кадры можно увидеть на 1:36 минуте:

А.С.

