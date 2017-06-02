YARAT представляет выставку "Солнца и неоны над Казахстаном"

2017-06-02 13:59 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Пространство Современного Искусства YARAT представляет групповую выставку "Солнца и неоны над Казахстаном", с участием 16 художников, включая 5 молодых и перспективных казахстанских художников.

Выставка "Солнца и неоны над Казахстаном" объединяет оригинальные работы, созданные в конце 1990-ых и в начале 2000-ых годов такими художниками как Ербосын Мельдибеков, Бахыт Бубиканова, Галим Маданов и Зауреш Терекбай, Алмагюль Менлибаева, Елена Воробьева и Виктор Воробьев, Рустам Хальфин, Саид Атабеков, Мария Вильковиская и Руфь Дженрбекова, а также новые работы выполненные молодыми и перспективными художниками, как Асель Кадырханова, Нурахмет Нурбол, Суинбике Сулейменова, Александр Угай и Гайша Маданова.

Целью выставки является проанализировать идеализированный образ Казахстана, как обширной и малонаселенной географической территории, которая десятилетиями воспроизводилась на основе коллективного воображения. В ней раскрываются различные дискурсы национальной истории, от пост-колониальной до критической перспективы, и, в то же время, раскрываются, сопоставляются и показываются изменение взглядов и задач, актуальных для различных поколений. В рамках выставки исследуются перемены и разрывы в структуре казахской национальной и культурной идентичности в течение короткого периода ее независимости. "Солнца и неоны над Казахстаном" - это выставка художников, исследующих тему городских ландшафтов и пейзажей, увлеченных историей и вопросами становления государственности. В рамках выставки представлено также молодое поколение художников, занимающееся темой частной жизни и эмансипации индивида в рамках изолированной реальности городской жизни.

Изобразительное искусство было представлено в Казахстане советскими художественными школами, созданными в 1930-х годах, как форма сплочения нации. На протяжении 40-х годов многие мастера, работающие в стиле авагандард (и затем отказавшийся от него) были депортированы в Казахстан, что привело к неожиданному и, в основном, недокументированному появлению нонконформисткой художественной сцены. Это продолжалось в течение 50-х и вплоть до начала 90-х годов, за счет поддержания прочных связей с нонконформистскими и концептуалистскими кругами Москвы и Ленинграда.

С развалом Советского Союза на казахской художественной сцене произошел радикальный сдвиг. Некоторые отрасли продолжали концептуалистскую линию, рассматривая собственную позицию как часть среднеазиатского дискурса, в то время как более молодое поколение искало новый язык самовыражения. Эти художники поднимали вопросы о постколониальной Центральной Азии, которая находилась между возрождением национальных и этнических образов и вынужденными процессами формирования идентичности. С помощью провокации, юмора, иронии и игры с романтическими идеями художники исследовали противоречивые моменты в риторике аутентичности, затрагивающие национальную независимость, новейшую историю и социальную идентичность.

Начиная с 1991 года, Казахстан, как и другие страны СНГ, пережил различные социально-экономические перемены, кардинально изменившие его культурную структуру. Новое поколение художников, росшее во время бума 2000-х годов, которое не испытало «националистической эйфории» 1990-х годов, не может идеализировать прошлое, или наследие своей страны. Это «новые горожане», знающие все про интернет и социальные сети, сопротивляющиеся ограничениям и общественным директивам. Их заботы гораздо более индивидуальны, а их работы представляют собой иллюзии и разочарования, надежды и недовольства, связанные с жизнью, заключенной в «городскую ловушку».

Куратор выставки - Бйорн Гельдхоф

Ассистент куратора - Анна Феx

Исследователи - Анна Феx, Суад Гараева, Бйорн Гельдхоф

При поддержке Евразийского Культурного Альянса

Место проведения: Центр Современного Искусства YARAT, возле Площади Государственного Флага, пос. Баилово, AZ1003

Дата: 7 июня – 29 октября 2017

Режим работы выставки: вторник – воскресенье, с 11:00 до 20:00.

Вход свободный

О YARAT

YARAT – это некоммерческая организация, базирующаяся в Баку (Азербайджан) и основанная в 2011 году Аидой Махмудовой. Основной целью YARAT (что в переводе с азербайджанского означает «Твори») является поддержка современного искусства и создание крупнейшего на Кавказе, в Средней Азии и во всем регионе художественного, образовательного и исследовательского центра.

Пространство YARAT включает в себя Центр Современного Искусства YARAT, экспериментальное пространство ARTIM, Студии YARAT, Галерею YAY и обширную образовательную программу.

Центр YARAT – это отреставрированное здание судоремонтного завода советских времен. Здание площадью 2000 квадратных метров открылось в марте 2015 и стало основным выставочным пространством YARAT. Представленная в Центре экспозиция включает в себя работы, созданные художниками специально и под впечатлением от пребывания в регионе.

Центр поддерживает и представляет у себя художников с Кавказа, из Центральной Азии и соседних стран, при этом знакомя зрителей с художниками с мировым именем. В Центре также находится коллекция YARAT, которая выставляется раз в году.

В октябре 2015 YARAT представил ARTIM, расположенное в центре Старого города динамичное выставочное пространство. ARTIM (что означает «прогресс» на азербайджанском) – это пространство для экспериментов молодых профессиональных азербайджанских художников (отбор проводится на конкурсной основе), а также иностранных художников, участвующих в программе арт-резиденции. Ежегодно ARTIM принимает 12 проектов.

YAY – это коммерческая галерея, которая открылась в 2012 году с целью поддержать и расширить инфраструктуру Азербайджана. Галерея представляет художников на локальном и международном уровне.

Yay (что переводится с азербайджанского, как «делить») делит все доходы от реализации работ между художниками и YARAT.

В 2016 году YARAT представил обновленную программу арт-резиденции. Главная цель программы – это продвижение молодых азербайджанских и иностранных художников. При этом акцент делается на инновативные практики и художников, которые интересуются регионом. Арт-резиденция располагается в здании Студий YARAT, где имеются 11 художественных мастерских.

Образовательное направление было для нас основным приоритетом с момента основания YARAT. YARAT стремится охватить широкую аудиторию благодаря своей насыщенной программе мастер-классов, лекций, кинопоказов, а также программе арт-резиденции. Эта активность направлена на формирование арт-сообщества; углубления понимания современного искусства, вовлекая максимально широкие пласты общества.