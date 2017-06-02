Праздник в бакинской библиотеке (ФОТО)

2017-06-02 14:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - При организации Главного Управления культуры и туризма города Баку и Центра свободного времени Сабунчинского района в филиале №1 Централизованной библиотечной системы Сабунчинского района состоялось мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей, сообщили Trend Life в пресс-службе Управления.

В мероприятии приняли участие начальник Главного управления культуры и туризма города Баку Вугар Зейналов, главный консультант отдела по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Исполнительной власти Сабунчинского района Самарганд Ализаде, директор Центра по организации культурных мероприятий и работе с творческой молодежью Гаджи Алиев и другие.

Вугар Зейналов поздравил всех детей с праздником, отметив, что забота о детях является одним из приоритетных направлений государственной политики. Вниманию гостей была представлена концертная программа с участием воспитанников кружков при Центре свободного времени – Айан Байрамова, Эмин Мамедов, Анар Мурадов, танцевальный ансамбль "Xəzri", группа "Meqas" и другие.

(Автор: Джани Бабаева)