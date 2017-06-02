В Баку задержан продавец фальшивых бланков для дипломов

2017-06-02 13:15 | www.oxu.az | 2

В Баку задержали продавца фальшивых бланков для дипломов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на министерство внутренних дел, в результате оперативных мероприятий сотрудников Главного управления по борьбе с организованной преступностью житель Гянджи Наби Юсифов был задержан на территории Ясамальского района столицы, пытаясь продать двум лицам два поддельных бланка от диплома одного из высших учебных заведений за 5000 манатов каждый.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 320 (Подделка, изготовление или сбыт официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков или использование поддельных документов) УК АР.

З.Г.

