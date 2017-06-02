Обама: Трамп отказывается от будущего

2017-06-02 13:31 | www.oxu.az | 2

Бывший президент США Барак Обама, комментируя решение Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату, заявил, что его преемник «отказывается от будущего».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Vesti.ru, Обама сделал свое заявление еще до того, как Трамп закончил выступать по вопросу выхода из соглашения.

Барак Обама подчеркнул, что те страны, которые остаются участниками Парижского соглашения, будут продолжать получать выгоды – такие, как создание рабочих мест и производств.

«США должны быть в первых рядах этой группы», - цитирует ТАСС слова экс-главы Белого дома. Выходя из соглашения, нынешняя администрация США, по словам Обамы, присоединяется к «жалкой горстке стран, отказывающихся от будущего».

Вместе с тем бывший американский лидер считает, что американские штаты, города и бизнес «будут делать еще больше, чтобы лидировать и сохранять для будущих поколений нашу общую планету». Обама имел в виду ряд штатов, муниципалитетов и компаний, которые заявили, что вне зависимости от решения Трампа будут соблюдать условия Парижского соглашения. Кампания гражданского неповиновения действиям администрации проходит при поддержке демократической оппозиции США.

Н.О.