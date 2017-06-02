После сегодняшнего землетрясения в Огузе могут быть афтершоки - глава центра сейсмослужбы

2017-06-02 14:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - После землетрясения в Огузе может произойти несколько афтершоков, сказал в пятницу Trend директор Республиканского центра сейсмологической службы Гурбан Етирмишли.

Сегодня на территории Огузского района была зарегистрировано землетрясение. В эпицентре его сила составила 4 балла, в близлежащих районах оно ощущалось до 3 баллов.

"На территории страны ежедневно фиксируются слабые подземные толчки. Сегодняшнее землетрясение тоже было несильным, но население его почувствовало», - сказал Етирмишли.

Он отметил, что сейсмоактивность в этом году не выше, чем в прошлые годы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)