Известный турецкий режиссер в гостях у азербайджанских кинематографистов (ФОТО)
2017-06-02 14:27 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend Life/ - Известный турецкий режиссер и продюсер, организатор Недель турецкого кино в тюркоязычных странах Онер Кылыч встретился в Баку с членами клуба "Молодые кинематографисты", сообщили Trend Life на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.
На встрече состоялось обсуждение взаимных предложений, возможности совместной работы и проектов.
Онер Кылыч был проинформирован о деятельности клуба. Азербайджанские кинематографисты рассказали гостю о своих творческих планах и предстоящих проектах.
(Автор: Джани Бабаева)