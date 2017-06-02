Известный турецкий режиссер в гостях у азербайджанских кинематографистов (ФОТО)

2017-06-02 14:27 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Известный турецкий режиссер и продюсер, организатор Недель турецкого кино в тюркоязычных странах Онер Кылыч встретился в Баку с членами клуба "Молодые кинематографисты", сообщили Trend Life на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

На встрече состоялось обсуждение взаимных предложений, возможности совместной работы и проектов.

Онер Кылыч был проинформирован о деятельности клуба. Азербайджанские кинематографисты рассказали гостю о своих творческих планах и предстоящих проектах.

(Автор: Джани Бабаева)