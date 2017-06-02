Microsoft представила кардинально обновленный Skype – ВИДЕО

2017-06-02 13:46 | www.oxu.az | 3

Корпорация Microsoft купила сервис Skype около 6 лет назад. Периодически она дорабатывала его дизайн, добавляя новые функции и возможности. Но теперь в компании решили радикально сменить дизайн приложения, передает Oxu.Az со ссылкой на gogetnews.info.

В новом Skype обмену сообщениями уделено значительно больше внимания. Соответствующий раздел интерфейса включает 3 секции: поиск, чат и съёмка. Поиск является многофункциональным, он позволяет искать беседы, изображения, рестораны, контент из YouTube или Giphy в сообщениях. Чат, собственно, предоставляет возможность обмена сообщениями, картинками, эмодзи.

А вот новая секция «Съёмка» очень напоминает сервис Snapchat, встроенный прямо в Skype. Во время общения с друзьями пользователь сможет сделать фотографию или снять ролик, не выходя из Skype, и сразу же передать изображение. Также к таким изображениям можно добавить наклейки, текстовые комментарии.

Вместе с тем, в Skype добавлена новая функция Highlights, напоминающая истории в Snapchat. Она позволяет разместить несколько фотографий или роликов и отправить такую историю друзьям. Они, в свою очередь, могут просматривать их и взаимодействовать при помощи смайликов. Смайлы также доступны при общении с помощью текста и видео. Наконец, раздел звонков также претерпел изменения в плане дизайна. Пользователь может перетаскивать людей в разговорах и реагировать смайликами во время звонков.

Первоначально воспользоваться новым дизайном Skype смогут владельцы мобильных устройств. Новая версия для Android начнёт распространяться уже сегодня. Вслед за ней будет выпущено обновление для iOS, а затем и для Windows и Mac.

И.Н.