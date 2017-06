Niderlandda "minisunami" çimərliyi alt-üst etdi (VİDEO)

2017-06-02 13:51 | www.trend.az | 1

Bakı. Trend:

Sunamini xatırladan nəhəng dalğalar Niderlandın Zandvort kurort şəhərinin çimərliyini dağıdıb.

Trend-in məlumatına görə, dalğaların hündürlüyü 2 metrdən çox olub.

Zandvortda istirahət edən turistlər nadir təbiət hadisəsinin - meteosunaminin şahidi olublar.