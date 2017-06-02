Исполнители актов террора ничего не слышали об исламе - президент Ирана

2017-06-02 14:28 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ Президент Хасан Рухани в послании к своему афганскому коллеге Ашрафу Гани осудил террористический взрыв в Кабуле, который убил и ранил десятки афганских мусульман и беззащитных людей, сообщает информагентство IRNA.

Он также выразил соболезнования народу и правительству Афганистана.

В сообщении говорится, что террористический взрыв в Кабуле вызывает сожаление и печаль.

«Проведение террористических актов в месяц поста Рамадан, который является месяцем милосердия и поклонения, показывает, что виновники и спонсоры таких слепых мер ничего не слышали об исламе и гуманности», сказал президент Ирана.

Иран поддерживает братскую и дружественную нацию Афганистана в этом трагическом событии и продолжит и далее свою кампанию против терроризма, пока не искоренит это злое явление.

Взрыв потряс дипломатический район Кабула в среду, убив не менее 100 человек и ранив еще 400 человек. Взрыв произошел около одного из зданий министретства национальной безопасности и недалеко от иностранных посольств.

(Автор: Эльмира Таривердиева )