Участок трубопровода TANAP диаметром 56 дюймов практически завершен

2017-06-02 14:33 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Участок Трансанатолийского газопровода TANAP диаметром 56 дюймов, предназначенный для доставки азербайджанского газа в Турцию, практически завершен, сообщил заместитель вице-президента по инвестициям и маркетингу азербайджанской госнефтекомпании SOCAR Виталий Беглярбеков в пятницу на XXIV Международной конференции Caspian Oil & Gas в Баку.

Заместитель вице-президента добавил, что работа над участком газопровода диаметром 48 дюймов, который позволит поставлять газ в Европу продолжается.

Участок трубопровода диаметром 56 дюймов идет от грузино-турецкой границы до турецкого города Эскишехир, участок 48 дюймов - от Эскишехир до границы Турции с Грецией.

«В 2018 году мы планируем начать поставки газа в рамках второй фазы разработки газового месторождения «Шах Дениз» в Турцию. Но после этого мы будем наращивать пропускную способность трубопровода, которая к концу 2019 года достигнет 16 миллиардов кубических метров, что позволило бы нам доставить первый газ в Европу в 2020 году», - сказал заместитель вице-президента SOCAR.

Беглярбеков отметил, что не следует забывать о суровых природных условиях на маршруте строительства TANAP в Турции.

«Большая часть трубопровода проходит через Анатолийские территории, где зимой наблюдаются очень низкие температуры. Также там есть археологические находки. Однако работа продвигается без каких-либо проблем. Реализация TANAP идет полным ходом», - сказал заместитель вице-президента.

Говоря о бюджете проекта, Байлярбеков отметил, что экономия 27 процентов средств по сравнению с первоначальным бюджетом является большим достижением.

«Мы работаем с финансовыми институтами по вопросу финансирования TANAP», - добавил представитель SOCAR.

Трубопровод TANAP длиной 1850 километров будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции, и предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз".

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. В Турцию газ попадет в 2018 году, а после завершения строительства Трансадриатического газопровода (ТАР) газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Состав акционеров TANAP выглядит следующим образом: SOCAR - 58 процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Авторы: Ляман Зейналова, Елена Косолапова)