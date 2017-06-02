Утверждены ливрея и логотип авиакомпании BUTA AIRWAYS (ФОТО)

2017-06-02 14:33 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Логотип, фирменная стилистика и ливрея первой низкобюджетной авиакомпании Азербайджана BUTA AIRWAYS оформлены с сохранением национального колорита.

Логотип BUTA AIRWAYS объединяет в себе символику мифологической священной птицы Симург, представленной в форме азербайджанского орнамента буты.

На яркой ливрее авиакомпании представлены узоры буты в корпоративном синем цвете ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL), структурным подразделением которой является BUTA AIRWAYS, а также в ярко выраженном красном цвете, который отсылает к флагу Азербайджана.

Флот BUTA AIRWAYS будет состоять из современных самолетов Embraer.

В настоящее время на завершающей стадии находится разработка ценовой политики авиакомпании, правил перевозки, а также маршрутной сети. В ближайшее время общественности об этом будет предоставлена подробная информация.

Одновременно с этим ожидается запуск сайта авиакомпании, через который можно будет приобретать билеты. Их также можно будет приобретать в кассах и в официальных агентствах.