В Азербайджане дорожным полицейским запретили нести скрытое патрулирование

2017-06-02 14:18 | www.oxu.az | 2

В Азербайджане сотрудникам дорожной полиции и пост-патрульной службы запрещено вести патрульную и оперативную службу в скрытой и смешанной форме.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в «Инструкции о дорожно-патрульной службе», которая была принята коллегией МВД и вступила в силу 19 мая.

Согласно новой инструкции, инспектор дорожной полиции должен нести службу в положенной по уставу одежде, на оснащенном специальными звуковыми и световыми сигналами автомобиле или мотоцикле, цветовая гамма которых соответствует госстандартам.

Патрульный автомобиль и инспектор дорожной полиции должны быть достаточно хорошо видны участникам дорожного движения.

Автомобили ДПС нельзя ставить в местах ограниченной видимости за любого рода препятствиями (деревья, здания, сооружения и рекламные щиты), в том числе в местах, где по закону «О дорожном движении» запрещены остановка, стоянка и парковка.

Э.А.

