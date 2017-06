Вячеслав Быков приглашает на жаркое бакинское лето (ВИДЕО)

2017-06-02 14:38 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - 11 июня в 20.00 в Enerji Club по многочисленным просьбам состоится "RETRO DISCO: Part-2", сообщает Trend Life.

Гостями Баку на этот раз будут один из самых романтических героев российской эстрады 90-х Вячеслав Быковм ( ред. - видеобращение можно просмотреть ниже), исполнитель суперхита "Любимая моя", экс-солист мегапопулярной азербайджанской группы "Кярван" Ильгар Хаял и легендарный юморист Лион Измайлов. После шоу всех ждёт дискотека в стиле 80-90-х от Dj Wave и Dj Babaeff Dark. Гостей вечера ждут сюрпризы от партнеров мероприятия.

Справки по телефону: (051) 303-35-40

Официальная страница мероприятия: https://www.facebook.com/events/1912748202327210/

Информационная поддержка - Day.az, Trend.az, фотостудия Руслана Мамедова "PhotoArt"

(Автор: Вугар Иманов)