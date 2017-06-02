Начался обмен онлайн-ваучеров на билеты Гран При Азербайджана Формулы 1

2017-06-02 14:39 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Начался обмен онлайн-ваучеров на билеты Гран При Азербайджана Формулы 1, говорится в сообщении Операционной компании Baku City Circuit, распространенном в пятницу.

C 1 по 25 июня обладатели ваучеров могут обратиться в любой из нижеуказанных пунктов продажи билетов.

Для обмена ваучеров на билеты необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность обладателя ваучера.

Обменять ваучеры на билеты может только тот человек, чье имя указано на ваучере. Наряду с этим, продолжается продажа билетов в городских кассах и в интернете.

Обмен ваучеров на фактические билеты должен быть осуществлен до начала Гран При Азербайджана Формулы 1, так как вход в зону гонки по ваучерам запрещен.

В случае возникновения вопросов обращаться на bilet@bakugp.az

Дополнительную информацию о билетах на Гран При Азербайджана Формулы 1 можно найти официальном сайте: www.bakucitycircuit.com

Пункты продажи билетов Адрес Часы работы 28 Mall пр. Азадлыг, 45 10:00 - 22:00 Центр “ASAN Хидмет” N1 (AMAY) ASAN, пр. Альфреда Нобеля, 23 10:00 - 19:00 Центр “ASAN Хидмет” N3 (Fresco супермаркет) ASAN, ул.Аббаса Мирзы Шарифзаде, 157 10:00 - 19:00 Ganjlik Mall ул.Фатали Хана Хойского, 38 10:00 - 22:00 Дворец им.Гейдара Алиева пр.Бюльбюля, 35 11:00 - 19:00 Киоск 1 (Кинотеатр «Азербайджан») Пересечение улиц Азиза Алиева и Расулзаде 12:00 - 21:00 Киоск 2 (Kontinental супермаркет) ул.Низами, 95 11:00 - 19:00 Киоск 3 (напротив Дома Правительства) ул.Узеира Гаджибейли, 69 10:00-18:00 Park Bulvar пр. Нефтяников, 92 10:00 - 22:00

С 22 по 25 июня в Баку на городской трассе Baku City Circuit состоится Гран-при Азербайджана Формулы 1.

(Текст: Кямаля Сеидова)