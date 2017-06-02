В Кабуле полиция открыла огонь по демонстрантам: Есть погибшие – ОБНОВЛЕНО

2017-06-02 14:45 | www.oxu.az | 3

Число погибших в ходе протестов в афганской столице Кабуле увеличилось до семи человек.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на медиков.

«Число погибших увеличилось до семи человек», - говорится в сообщении телеканала в Twitter.

Ранее сообщалось о гибели одного человека, им является сын первого заместителя спикера верхней палаты парламента Афганистана Мохаммад Салем.

Также сообщается о раненых. По меньшей мере шесть участников демонстрации были задержаны.

По данным одной из больниц, из семи погибших двое скончались от огнестрельных ранений в голову.

14:10

Один человек погиб при обстреле полицией демонстрантов в Кабуле.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Tolo News.

«Протестующие заявляют, что по меньшей мере один участник демонстрации был убит после того, как полиция открыла огонь по ним во время марша», говорится в сообщении телеканала в Twitter.

Ранее сообщалось, что восемь протестующих получили ранения.

По данным телеканала, полиция использует слезоточивый газ и водяные пушки для разгона толпы. Протестующие утверждают, что полиция «намеренно открыла по ним огонь».

Ранее сообщалось, что протестующие собрались в пятницу в Кабуле недалеко от места теракта, унесшего жизни по меньшей мере 100 человек. Протестующие требуют отставки правительства президента Афганистана Ашрафа Гани. Агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев сообщило, что полиция начала стрелять в воздух после того, как некоторые из демонстрантов попытались проникнуть за пределы полицейского кордона.

11:26

Афганская полиция с помощью выстрелов в воздух пытается сдержать толпу демонстрантов в Кабуле, требующих отставки правительства президента Ашрафа Гани после теракта в столице.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев.

Как сообщает агентство, более тысячи протестующих собрались в пятницу недалеко от места теракта. Полиция начала стрелять в воздух после того, как некоторые из демонстрантов попытались проникнуть за пределы полицейского кордона.

Н.О.