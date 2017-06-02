Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации на 10 млн манатов

2017-06-02 14:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) шестого июня состоится аукцион по размещению краткосрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму 10 миллионов манатов, сообщает в пятницу БФБ.

На аукцион будут выставлены 100 тысяч облигаций стоимостью 100 манатов каждая, а срок их обращения составит 91 день.

Срок погашения облигаций – пятое сентября 2017 года.

Андеррайтером выпусков выступит инвестиционная компания PASHA Capital.

Официальный курс на второе июня составляет 1,7021 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)