Проведено заседание рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспия

2017-06-02 16:06 | www.apa.az | 3

Проведено 49 заседание Специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, в проведенном 1-2 июня в Ашхабаде заседании принял участие заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

По итогам заседания было принято коммюнике.

Также было принято решение провести очередное заседание в Иране.

Время заседания будет уточнено посредством дипломатических каналов.