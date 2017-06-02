Проведено заседание рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспия
2017-06-02 16:06 | www.apa.az | 3
Проведено 49 заседание Специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств.
Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, в проведенном 1-2 июня в Ашхабаде заседании принял участие заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.
По итогам заседания было принято коммюнике.
Также было принято решение провести очередное заседание в Иране.
Время заседания будет уточнено посредством дипломатических каналов.