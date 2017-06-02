В Азербайджане пособие по безработице вырастет в 3 раза
2017-06-02 14:52 | www.oxu.az | 3
В настоящее время в Милли Меджлисе обсуждают законопроект «О страховании по безработице».
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.
Он заявил, что в этом году на проблемы занятости было выделено мало средств – всего 27 млн манатов:
«Отдельно из резервного фонда президента Ильхам Алиева выделили шесть миллионов».
Предусматривается, что закон будет принят и вступит в силу с 1 января 2018 года, отметил министр.
«Если это произойдет, то данная сумма превысит 90 миллионов. Это позволит обеспечить программы занятости и повысить пособие по безработице в 3 раза», - добавил он.