В Азербайджане пособие по безработице вырастет в 3 раза

2017-06-02 14:52 | www.oxu.az | 3

В настоящее время в Милли Меджлисе обсуждают законопроект «О страховании по безработице».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

Он заявил, что в этом году на проблемы занятости было выделено мало средств – всего 27 млн манатов:

«Отдельно из резервного фонда президента Ильхам Алиева выделили шесть миллионов».

Предусматривается, что закон будет принят и вступит в силу с 1 января 2018 года, отметил министр.

«Если это произойдет, то данная сумма превысит 90 миллионов. Это позволит обеспечить программы занятости и повысить пособие по безработице в 3 раза», - добавил он.

У.А.

