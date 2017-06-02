Greencard Azerbaijan: Элариз готовится уехать в Америку

2017-06-02 15:00 | www.oxu.az | 3

В ответ на вопрос, поедет ли Элариз Мамедоглу в Америку, хотим заявить, что в этом году он выиграл Greencard и готовится уехать в эту страну.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится на официальной Facebook-странице Greencard Azerbaijan.

Напомним, что исполнитель несколько дней назад в интервью передаче «Şou məkan» на вопрос о поездке в Америку отшутился, сказав: «В июле у меня 22 свадьбы. Я не могу все бросить и уехать в Америку».

Отметим, что в прошлом месяце Госдепартамент Соединенных Штатов Америки обнародовал результаты лотереи Greencard, позволяющей проживать и работать в этой стране. В нынешнем розыгрыше Greencard выиграли 224 гражданина Азербайджана, среди которых оказались певец Элариз Мамедоглу и солист группы «Dəyirman» Эльмир Магеррамов.

А.С.

