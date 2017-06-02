Пять красок Азербайджана в Измире (ФОТО)

2017-06-02 14:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Турции прошла презентация проекта "От Баку до Балчовы, от Балчовы до Баку – Братство красок", реализованная Бакинским институтом Юнуса Эмре, муниципалитетом Балчова города Измир и Союзом художников Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе института.

Презентация прошла в Доме культуры муниципалитета Балчовы. В рамках проекта художники из Турции и Азербайджана, побывав в гостях, постарались запечатлеть на полотнах красоту и свое видение братской страны. В рамках проекта художники посетили достопримечательности Балчовы и Измира, встретились с общественными деятелями.

От Азербайджана в проекте приняли участие пять художников – Алескер Кязымов, Азер Ислам, Эльмар Агамирза, Мехрибан Мехдизаде, Руфат Аскеров и Гюнай Мехдизаде (куратор). От Турции – Бедри Карайагмурлар, Фаден Сюзан Кудсиоглу, Гюндогду Уграш, Рейхан Абаджиоглу и Хатидже Айдоган (куратор).

(Автор: Вугар Иманов)