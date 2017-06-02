Британская компания займется совместным производством с АН Азербайджана

2017-06-02 15:07 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Компании Millers Oils Ltd (Великобритания) предоставлено право на организацию совместного производства с Национальной Академией Наук Азербайджана (НАНА), говорится в сообщении отдела по связям с общественностью Управления популяризации науки и общественных связей Президиума НАНА, распространенном в пятницу.

Президент Национальной Академии Наук Азербайджана, академик Акиф Ализаде встретился с исполнительным директором компании Millers Oils Ltd Джеймсом Рианом, руководителем Департамента бизнес-развития компании Мартином Гоуфом и техническим директором компании Мартином Манном.



На встрече академик Акиф Ализаде рассказал о своем посещении завода компании Millers Oils Ltd, выразил свое удовлетворение от созданных там условий.

Он отметил, что это первая в истории НАНА компания, которая выступит в качестве резидента Академии. Академик Акиф Ализаде выразил уверенность в том, что сотрудничество между Академией и компанией Millers Oils Ltd приведет к еще большему расширению прикладных исследований в Азербайджане. Руководитель НАНА подчеркнул, что начался новый этап развития НАНА, нацеленный на осуществление инновационных проектов и производство конкурентоспособной продукции.



В свою очередь, исполнительный директор компании Джеймс Риан отметил, что компания придает большое значение сотрудничеству с НАНА, и подчеркнул удовлетворенность условиями, которые созданы в Парке высоких технологий.



В заключение встречи академик Акиф Ализаде вручил Джеймсу Риану соответствующий пакет документов и печать, свидетельствующие о праве компании заниматься совместным производством с НАНА в качестве субъекта предпринимательства, и выразил свою уверенность в том, что дальнейшее сотрудничество между обеими организациями будет очень плодотворным.



На встрече приняли участие вице-президент НАНА, академик Ибрагим Гулиев, руководитель Управления делами НАНА, доктор политических наук Фатали Абдуллаев и директор ООО «Парк науки и технологий» НАНА Санан Абдуллаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)