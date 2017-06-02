Согласованы некоторые положения проекта Конвенции о правовом статусе Каспия

2017-06-02 16:27 | www.apa.az | 3

1-2 июня 2017 года в Ашхабаде было проведено 49-е заседание Специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, на заседании принимает участие делегация от Азербайджана во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым, а также делегации от Ирана, Казахстана, России и Туркменистана.

На заседании, которое прошло под руководством председателя Государственного предприятия по вопросам Каспийского моря М.Атаджанова, выступил заместитель председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов. В ходе заседания делегации обсудили оставшиеся несогласованными положения проекта Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. В результате состоявшихся переговоров ряд положений проекта Конвенции был согласован.

Делегации положительно оценили итоги состоявшихся переговоров и выразили благодарность Туркменистану за высокий уровень организации встречи. Была достигнута договоренность провести следующее заседание в Исламской Республике Иран. Сроки его проведения будут согласованы по дипломатическим каналам.