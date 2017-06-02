Мини-цунами обрушилось на пляж в Нидерландах – ВИДЕО

2017-06-02 15:27 | www.oxu.az | 2

Огромные приливные волны, напоминающие цунами, обрушились на пляж курортного городка Зандворт в Нидерландах.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на ria.ru, на опубликованных на YouTube кадрах видно, как мощные волны смывают с берега лодки, шезлонги и пляжные зонтики.

Волны достигали в высоту более двух метров, пишет Daily Mail. Отдыхающие в Зандворте туристы стали свидетелями редкого природного явления – метеоцунами. Оно возникает из-за перемещения водных масс в результате резких перепадов атмосферного давления и является предвестником грозового фронта, отмечает издание.

И.Н.