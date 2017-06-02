Настроение отличное! Park Cinema открывает летний сезон в Amburan Beach Club

2017-06-02 15:16 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - 3 июня Park Cinema открывает летний сезон в Amburan Beach Club, сообщили Trend Life в пресс-службе Park Cinema.

"Добро пожаловать в кинотеатр под открытым небом! Погода наладилась, фильмы готовы, настроение отличное, а это значит, что завтра открываем новый сезон!", - говорится в сообщении.

Каждое лето Park Cinema открывает open-air кинотеатр под открытым небом на территории Amburan Beach Club. С 3 июня любители кино могут насладиться фильмами и комфортными условиями, которые специально созданы для них.

Репертуар кинотеатра будет включать как новинки кинопроката зарубежных картин, так и азербайджанские фильмы. В частности, на следующей неделе будут представлены "Чудо-Женщина", "Спасатели Малибу" и первая детская азербайджанская комедия "Самедик".

"Кинотеатр будет работать до конца летнего сезона, сеансы начнутся после 20.00. Мы очень рады будем каждому из вас и приглашаем всех наших любимых зрителей провести лето с нами в Амбуране", - отметил директор по маркетингу кинотеатра Муса Ахундов.

Расписание сеансов с 3 по 7 июня:

"Самедик" 20:10

"Чудо-женщина" 21:10

"Спасатели Малибу" 00:00

Билеты можно приобрести онлайн или в кассе кинотеатра на территории Amburan Beach Club.

Park Cinema - крупнейшая национальная сеть современных многозальных кинотеатров в Азербайджане. На сегодня в сеть входят несколько кинотеатров, расположенных на торгово-развлекательных центрах Park Bulvar, Metro Park, Zagulba Mall, Flame Towers – единственный в стране формат IMAX, а также в районе Масаллы, в комплексе "ASAN Həyat", и летний кинотеатр – в Amburan Beach Club.