Туристы в Ичери шехер очарованы азербайджанскими детьми (ФОТО)

2017-06-02 15:22 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В древней части Баку – Ичери шехер состоялась праздничная концертная программа в рамках проекта юных талантов "Pillə" ("Ступенька"), организованная телеканалом "Mədəniyyət" ("Культура"), Азербайджанским радио и Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", сообщает Trend Life.

Программа была посвящена Международному дню защиты детей - 1 июня. В концерте приняли участие Детский хор "Бановша" имени Афсара Джаванширова Азербайджанского телевидения и радио, различные коллективы и вокалисты, в том числе из музыкальных и художественных школ Главного управления культуры и туризма Баку, которые представили произведения азербайджанских и мировых классиков, эстрадные и народные композиции. Гости Ичери шехер, среди которых было немало зарубежных туристов, аплодисментами встретили выступление детей, выразили очарование талантом юных исполнителей.

Главная цель проекта "Pillə" – раскрытие и представление широкой общественности творческого потенциала учащихся школ Баку. Автор идеи проекта – Нигяр Гараева.

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(Автор: Вугар Иманов)