В Ашхабаде обсудили правовой статус Каспийского моря

2017-06-02 15:34 | www.oxu.az | 2

В Ашхабаде cостоялось 49-е заседание специальной рабочей группы по разработке конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств.

Как сообщает Oxu.Az, встреча организована МИД Туркменистана и Государственным предприятием по вопросам Каспийского моря при президенте страны.

В ходе заседания главы делегаций изложили позиции своих государств относительно отдельных положений конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Стороны подчеркнули, что в рамках подготовки очередного cаммита глав прикаспийских государств проделана большая работа по практической реализации договоренностей, ранее достигнутых между лидерами прикаспийских стран. Согласован ряд ключевых пунктов конвенции – базового международного договора, регламентирующего важные аспекты деятельности прибрежных государств, в том числе в зонах их национальной юрисдикции.

Проект документа также включает в себя современные принципы и нормы международного права в области судоходства, охраны окружающей среды и рационального природопользования, в частности, использования биологических ресурсов Каспия и минеральных ресурсов его дна и недр.

Н.О.