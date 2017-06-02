Усиливается контроль над наличием у водителей полиса обязательного страхования

2017-06-02 15:43 | www.oxu.az | 2

Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана, министерство внутренних дел и Бюро обязательного страхования достигли договоренности об обмене данными о транспортных средствах, находящихся в пользовании физических и юридических лиц, и договоров (полисов) обязательного страхования.

Об этом Oxu.Az сообщили в Палате надзора над страховыми рынками.

Автотранспортные средства, у владельцев которых отсутствует полис обязательного страхования, будут находить с помощью радаров, а их владельцев оштрафуют в соответствии с законодательством.

Отметим, что согласно статье 469.3 Кодекса административных правонарушений, за использование автотранспортных средств без обязательного страхования для физических лиц полагается штраф в размере 50 манатов, для юридических лиц – 300 манатов.

У.А.

