Азербайджан и Австралия обсудили перспективы политико-экономического сотрудничества

2017-06-02 15:23 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В пятницу состоялась встреча временного поверенного в делах Азербайджана в Австралии Эльджана Габибзаде и почетного консула Азербайджана в Австралии Айдан Рзаевой с министром международного развития и тихоокеанского сотрудничества этой страны Кончеттой Ферраванти-Уэллс (Concetta Fierravanti-Wells), говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Австралийскому министру была предоставлена всесторонняя информация о политико-экономических успехах Азербайджана, реализуемых проектах в области энергетики, транспорта и других, являющихся крупнейшими в регионе.

Была предоставлена информация об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, оккупационной политике.

Представители Азербайджана поблагодарили за справедливую позицию Австралии по поддержке суверенитета и территориальной целостности страны.

Кончетта Ферраванти-Уэллс, в свою очередь, еще раз подчеркнула неизменность позиции правительства Австралии, заключающейся в поддержке территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Она также выразила большой интерес к расширению связей с Азербайджаном как в политической, так и торгово-экономических областях, подчеркнула важность развития межпарламентского сотрудничества, которое является важным компонентом межгосударственных отношений.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в ненефтяном секторе, который является одним из приоритетов экономической политики Азербайджана. Была подчеркнута необходимость развития сотрудничества в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, IT и использование опыта Австралии в этих областях.

Также была предоставлена информация о политике мультикультикультурализма и толерантности в Азербайджане. Кончетта Ферраванти-Уэллс отметила, что как бывший заместитель министра мультикультурализма Австралии прекрасно понимает важность пропаганды мультикультуральных ценностей в нынешних условиях в мире, и поддержала усилия Азербайджана в этом направлении

Кроме того, было отмечено, что в этом году исполняется 25 лет установления дипломатических отношений между Австралией и Азербайджаном, а также важность взаимных визитов для укрепления отношений и развития сотрудничества.