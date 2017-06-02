Азербайджан усиливает контроль над заключением договоров обязательного страхования

2017-06-02 15:23 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана, министерство внутренних дел (МВД) страны и Бюро обязательного страхования (ISB) подписали соглашение об обмене информации по автотранспортным средствам, находящихся в использовании физических и юридических лиц, и договорам обязательного страхования, сообщает регулятор в пятницу.

Согласно сообщению, соглашение регламентирует обмен информацией по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) между информационными системами МВД и ISB.

"Согласно документу, обмен информацией будет осуществляться в централизованном порядке в электронном формате между центральной информационной системой МВД и Информационной системой обязательного страхования (ISMS). Автомобильные средства, по которым не существует договор ОСАГО, будут определяться при помощи радаров, и их владельцы будут оштрафованы согласно законодательству", - говорится в сообщении.

Отметим, что в настоящее время штраф за управление автотранспортным средством без наличия договора ОСАГО составляет 50 манатов для физических лиц и 300 манатов - для юридических.

В настоящее время, по данным Палаты, договорами ОСАГО охвачено 75 процентов автотранспортных средств и после завершения интеграции ожидается увеличение этого показателя.

(Автор: Анвар Мамедов)