Путин: «Мы не имеем права тратить время на геополитические игры»

2017-06-02 16:44 | www.apa.az | 2

«Системные долгосрочные вызовы стоят перед всем миром».

Как сообщает российское бюро АПА, об этом в ходе пленарного заседания на Петербургском экономическом форуме заявил президент РФ Владимир Путин.

«Перед нами системные долгосрочные вызовы, последствия которых пока трудно даже просчитать и спрогнозировать. Мы не должны, не имеем права размениваться, тратить силы и время на склоки, распри, геополитические игры», - подчеркнул он.

Он добавил, что для совместного поиска нестандартных решений, новых форматов взаимодействия государств, региональных интеграционных объединений, бизнеса, научного сообщества необходимы мудрость и ответственность.

Путин также рассказал об иностранных инвестициях в экономику России: «За первые три месяца 2017 года приток прямых инвестиций в РФ составил 7 миллиардов долларов. Это лучший показатель по сравнению с тем же периодом прошлого года».