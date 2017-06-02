Кямал Абдулла представлен коллективу АУЯ

2017-06-02 15:48 | www.oxu.az | 2

Новый ректор Азербайджанского университета языков (АУЯ) Кямал Абдулла представлен коллективу.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, на мероприятии также присутствовал министр образования Микаил Джаббаров.

Министр отметил, что К.Абдулла 14 лет руководил Бакинским славянским университетом и накопленный им опыт будет также полезен АУЯ.

Отметим, что 1 июня президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Кямала Мехди оглу Абдуллаева (Кямала Абдуллы) ректором Азербайджанского университета языков.

До этого назначения Кямал Абдулла занимал должность государственного советника Азербайджанской Республики по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии.

Напомним, что с 22-го декабря 2016 года обязанности ректора АУЯ временно были возложены на проректора университета по учебной работе, профессора Афгана Абдуллаева.

Н.О.