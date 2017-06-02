Александр Жуков: Азербайджан имеет потенциал для проведения Олимпиады

2017-06-02 15:56 | www.oxu.az | 2

«Я стал свидетелем того, как серьезно Азербайджан готовится к соревнованиям международного масштаба. Поэтому уверен, что Исламские игры солидарности были проведены на высоком уровне».

Как передает Oxu.Az, об этом АПА заявил президент Национального олимпийского комитета России, первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков.

«Я побывал в Азербайджане до проведения Исламских игр солидарности. Увидел, как серьезно ваша страна готовится в соревнованиям. Первые Европейские Игры в Баку были проведены на несравненном уровне. Организация, соревнования, спортивные объекты, инфраструктура – все было на высоком уровне», - заявил президент комитета.

А.Жуков также прокомментировал возможность проведения Летних Олимпийских игр 2028 в Азербайджане:

«Чем больше кандидатов на проведение Летних Олимпийских игр, тем лучше. Что касается кандидатуры Азербайджана, то считаю, что у вашей страны есть потенциал для проведения Олимпийских Игр. Но говорить о том, что будет в 2028 году, пока рано».

Н.О.

