Послания Трампа свидетельствуют, что США придают большое значение сотрудничеству с Азербайджаном - депутат

2017-06-02 15:30 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Послания Президента США Президенту Азербайдажана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая – Дня Республики и XXIV Международной выставки и конференции «Нефть и газ Каспия-2017» демонстрируют, что Дональд Трамп придает большое значение сотрудничеству между двумя странами, сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Мамедов.

По его словам, послания главы Белого дома указывают на то, что Дональд Трамп считает Азербайджан важным партнером США и хочет, чтобы было приложено больше усилий для дальнейшего развития двусторонних отношений. «Это говорит о том, что отношения между Азербайджаном и США день ото дня расширяются во всех направлениях, а также об успехах, достигнутых Азербайджаном в мировой политике», - сказал Мамедов.

Депутат отметил, что послания Трампа – это результат политики, долгие годы проводимой Азербайджаном. «Поддержка со стороны США работы, проводимой по диверсификации азербайджанской экономики и осуществлению реформ, а также проявление интереса к налаживанию новых выгодных бизнес-связей между двумя странами – это успех Азербайджана», - сказал парламентарий.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)