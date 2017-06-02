Узбекистан повысит эффективность системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

2017-06-02 15:34 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Меры и направления совершенствования системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также задачи министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Узбекистана предусмотрены обнародованным в пятницу указом президента Шавката Мирзияева.

В соответствии с указом, в систему МЧС переданы Центр гидрометеорологической службы, Госинспекция по контролю и надзору за техническим состоянием и безопасностью работы крупных и особо важных водохозяйственных объектов, Госинспекция по маломерным судам, а также Служба срочных донесений Института сейсмологии Академии наук Узбекистана.

В связи с передачей вышеназванных организаций определены новые основные задачи МЧС. В частности, разработка и обеспечение реализации единой государственной политики в сфере предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера в мирное и военное время, гидрометеорологии, устойчивого функционирования гидротехнических сооружений, сейсмических наблюдений, безопасной эксплуатации маломерных судов, защиты жизни и здоровья граждан на водных объектах.

В задачи МЧС также входит заблаговременное выявление факторов риска и угроз возникновения ЧС, обеспечение ранней профилактики и предупреждения их возникновения и другие задачи.

"В целом выполнение предусмотренных указом мероприятий позволит существенно повысить эффективность действующей Государственной системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях, проводимых мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций", - говорится в официальном комментарии к указу, обнародованном Национальным информагентством республики (УзА).

(Автор: Демир Азизов)