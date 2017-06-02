Шакир Агаев: «Хочу, чтобы мои сны о Карабахе сбылись» - ИНТЕРВЬЮ

2017-06-02 16:53 | www.apa.az | 3

- 4 июня Вам исполняется 50 лет. Каково ваше настроение накануне 50-летия?

- Настроение хорошее. Хоть лет мне становится больше, я все равно работаю. Для тех, кто не знает, я родился в Агдаме. В роду есть и шушинцы. Дом, где я родился, мои родные земли теперь под оккупацией. В таком случае, хочешь не хочешь, чувствуешь себя не очень хорошо. Часто мне снятся Агдам, его горы, Шуша, Джыдыр дюзю, Иса булагы, вижу, как я гуляю там. Хочу, чтобы мои сны о Карабахе сбылись… В жизни человека бывают хорошие и плохие дни. Самые счастливые дни моей жизни – это когда я поступил в Азербайджанский государственный университет, нынешний БГУ, и когда родился мой первый ребенок. Самые страшные дни в моей жизни связаны с оккупацией Шуши, Агдама, смертью отца.

- Хотя вы не нуждаетесь в представлении, хотелось бы, чтобы вы дали читателям краткую информацию о себе.

Я родился 4 июня 1967 года в Агдаме. В 1984 году окончил Агдамскую городскую школу №6 с отличием. Хотелось бы отметить, что моя школа считалась одной из лучших на тот период. В тот же год я поступил на факультет истории университета. Я вынужден был прервать обучение и отслужил в армии 2 года. Затем я продолжил обучение со второго курса. В 1991 году я окончил университет с красным дипломом. Хотя было представление для поступления в аспирантуру без экзаменов, по некоторым причинам я решил не учиться в аспирантуре. Кроме того, тогда началось движение «мейдан» на площади Свободы, вспыхнул армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, одним словом, ситуация была трудной. Некоторое время я преподавал в различных институтах. Если честно, в этих институтах не придавали большого значения знаниям, поэтому я ушел. Наконец, 1 октября 1999 года были учреждены газеты «Yeni zaman» - «Новое время», я стал главным редактором, и мы выходили на двух языках – азербайджанском и русском. Первый номер увидел свет 9 октября. Некоторое время мы издавали газеты еженедельно. С 2001 года впервые в Азербайджане газеты начали издаваться ежедневно. В 2010 году я был удостоен медали «Терегги».

- Что послужило причиной закрытия газеты «Yeni zaman»?

- В 2004 году в связи с финансовыми трудностями мы прекратили издавать газету «Yeni zaman». Однако газета «Новое время» все еще издается. Потому что, хотим мы этого или нет, мир больше принимает информацию на русском языке. Можно сказать, каждый день на страницах нашей газеты и на сайте публикуются статьи о карабахском конфликте, справедливой позиции Азербайджана. Кроме того, в период, когда были основаны газеты, в азербайджанской прессе публиковалась неточная информация, оскорбительные статьи. За 18 лет моей работы в должности главного редактора мы не затрагивали личную жизнь кого-либо, не публиковали ложную информацию, не шантажировали кого-то. Если кто-то наносит удар государству и государственности, естественно он превращается в объект критики для нас. Наша газета издается ежедневно. С 2012 года существует онлайн версия газет «Новое время» и «Yeni zaman». Нас читают 20-25 тысяч людей в день. Читатели всегда реагируют на наши статьи. Главной целью, задачей газеты и сайтов является доведение информации о нагорно-карабахском конфликте до мировой общественности. Каждый год я принимаю участие мероприятиях различных международных организаций, где представляю нашу позицию. Самый большой компромисс Азербайджана – ведение переговоров с оккупантом на протяжении 20 лет. Дальше уступок быть не может. И мы пытаемся донести эту позицию до мировой общественности на русском языке. Русскоязычная аудитория очень большая. Около 380 миллионов человек в мире говорят и читают на русском. Это официальная статистика.

- Каким тиражом издается газета?

- Тираж газеты 5 тысяч. Продажа с учетом сегодняшнего рынка можно сказать хорошая. Среди русскоязычных газет самой продаваемой является газета «Новое время». Приведу элементарный пример. Например, если в нерабочий или праздничный день газета не издается, наутро в редакцию поступают звонки. Все спрашивают, что случилось? Почему газета не вышла? У нас есть стандартный читатель. То есть, этот читатель, каждый день выходя из дома, идет в киоск и покупает нашу газету.

- Хотелось бы коснуться вопроса рекламы. Как вы видите механизм обеспечения газет рекламами?

- Реклама, это наше самое больное место. Несколько лет назад я принимал участие в большом мероприятии. Главный редактор одной из латвийских газет сказал, что у них кризис и объем ежемесячной рекламы упал до 200 тысяч евро. Представьте, они получают 200 тысяч евро ежемесячно за рекламу. А какова ситуация у нас? Не стоит даже сравнивать. У газеты должна быть рекламная база. Когда газета экономически независима, она не выполняет никаких политических заказов. До сих пор я ни у кого ничего не просил. Я по природе человек, ценящий свободу и демократические принципы. После того, как печатную продукцию обложили налогом в 18%, ситуация осложнилась. Наша газета сотрудничает с Фондом государственной поддержки СМИ при президенте Азербайджана. В жизни газеты Фонд сыграл определенно неоспоримую роль. Я желаю видеть рекламный рынок нашей прессы настолько развитым, чтобы газеты могли самостоятельно издаваться за счет рекламы.

- В любом случае рекламодатель в первую очередь берет за основу престиж прессы, ее рейтинг в обществе. Мы не должны забывать фактор престижа прессы.

- Вы правы, вопрос авторитета очень важен. Поэтому мы должны повысить авторитет прессы. Иногда говорят «рэкетная журналистика». Это не «рэкетные журналисты», это попрошайки. Как можно назвать это «рэкетом»? Они берут какой-то анонс и говорят, дай нам столько-то денег. Если ему не дают эту сумму, он понижает ее. Если и из этого ничего не выходит, они говорят, хотя бы заплати за бензин. Это попрошайничество, пятно на прессе Азербайджана. Этому надо положить конец. Поэтому если будет реклама, экономическая свобода никто ни к кому в двери стучать не будет. Надо вести борьбу с анонсной журналистикой. Раньше это было в газетах, а сейчас и на сайтах делают анонсы: «Прочитайте статью о таком-то», «Продолжение следует» и подобное. Никто не может сказать, что наши сотрудники стучатся в чьи-то двери. Мы официально обращаемся в госструктуры и получаем ответ. После получения ответа мы поручаем журналистам писать и жалобу, и ответ на нее. Пусть читатель определит, кто говорит неправду, а кто – правду. Я не отправляю журналистов к чьим-то дверям, запретил делать это. Психология человека очень опасна. Никто не может гарантировать, что не будет обманут.

- Сегодня электронные медиа идут на шаг впереди печатных. Считаясь с существующими реалиями, планируете ли вы в будущем отказаться от издания газеты в печатной форме и полностью перейти к электронной? И как влияет электронная версия на тираж газеты?

- Сегодня мы не представляем жизнь без интернета. Прошу прощения, интернет иногда превращается в мусорный ящик. К сожалению, это так. Кто что хочет, то и печатает. Иногда в соцсетях встречаешься с обсуждением таких недалеких тем, что попадаешь в шок. Самое страшное это то, что когда печатаешь статью о Карабахе, пишешь свое мнение, никто не реагирует. Несомненно, электронная версия газеты влияет на ее тираж. Это естественно. Наряду с этим, мы стараемся развивать сайт газеты. К сожалению, наш народ отдалился от газет, книг. Я даже слышал от чиновников слова: «пусть пишут что хотят, все равно мы не читаем». Люди гордятся, что читают, у нас наоборот гордятся, что не читают. Я хочу, чтобы наши молодые люди читали газеты, книги. Не читающий народ отстает от развития.

- Какова конкурентная среда с другими русскоязычными газетами в Азербайджане?

- Между главными редакторами русскоязычных газет всегда были дружеские отношения. Конечно же, на рынке есть конкуренция, и мы всегда с умом подходили к ней. Считаю, что наша читательская аудитория сильно отличается. То есть у «Эхо» свой стиль, свои читатели, у «Нового времени» - свои. Я могу назвать секрет нашего долгожительства на медиа-рынке Азербайджана - мы никогда не зависели от политических организаций. Сегодня никто не может нам сказать, напечатай то, или не печатай это. Газета начала свою деятельность независимо. Для газеты не существует ни оппозиции, ни власти. Для газеты есть Азербайджан, национальные интересы азербайджанского государства. Для нас объектом критики является человек, который наносит урон национальным интересам азербайджанского государства. Мы критиковали и оппозицию, и власть, полностью занимали независимую позицию. Кодекс профессиональной этики журналиста был составлен недавно, но мы создали эту этику в самих себе. Доказано, что дорога по которой мы идем – верная. Сегодня не много русскоязычных газет. Мы передовая русскоязычная газета. Все посольства иностранных государств в Азербайджане - России, США, Турции, Ирана, Китая, стран СНГ и международные структуры являются нашими подписчиками. Мне лично несколько послов говорили, что мы единственная газета, которая объективно отражает все позиции.

- Какая разница между медиа и читателями - азербайджаноязычными и русскоязычными?

- Проживающие в Азербайджане русскоязычные читатели не любят ложь. Речь идет не о русских. Русскоязычные читатели больше обращают внимание на интеллектуальный уровень. Конечно, речь идет не обо всех, если русскоязычные читатели столкнутся в русскоязычной газете с ложью, клеветой, шантажом, о которых пишут азербайджаноязычные газеты, второй раз они уже не откроют эту газету. Когда в спортивных новостях мы допускаем незначительную ошибку, читатели звонят нам и говорят о ней. Речь идет о запятой, смене мест подлежащего со сказуемым. Суть не меняется, но все же русскоязычные читатели реагирует на это. Их потребности выше. Поэтому на русскоязычные медиа ложится больше ответственности. Выдвинута кандидатура посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглу на пост гендиректора ЮНЕСКО. Это большое событие для Азербайджана. На процессе, который будет длиться 8 месяцев, этот вопрос будет обсужден в странах ЮНЕСКО. Всем известно, какую кампанию по очернению в отношении Азербайджана и Полада Бюльбюльоглу ведут армянские медиа сейчас, когда идет этот процесс. Если Полад Бюльбюльоглу будет избран гендиректором ЮНЕСКО, то минимум в течение 4 лет мы сможет пресекать попытки сфальсифицировать историю и культурные памятники Азербайджана. Посмотрите на азербайджанские медиа. Против Полада Бюльбюльоглу ведется грязная кампания. Преследует ли она национальные интересы? Полад Бюльбюльоглу является одним из деятелей культуры Азербайджана, которых можно счесть по пальцам. Президент Армении Серж Саркисян пишет письма во все инстанции, что нельзя пускать в ЮНЕСКО Полада Бюльбюльоглу. А почему мы делаем это? Во время апрельских боев Полад Бюльбюльоглу рассказал правду о происходящем во всех российских медиа. Что случилось, почему сегодня его уже забыли? Хоть и временно, мы потеряли Карабах. Представьте, что в организации, занимающейся фальсификацией истории Карабаха, был директор-выходец из Карабаха, шушинец, мы же его гнобим. Главная разница между азербайджаноязычными и русскоязычными медиа заключается именно в этом. Мы не должны допускать подобного.

У меня двое детей. Мой старший сын является выпускником Петербургского экономического университета. Мой младший сын окончит в этом году Бакинский государственный университет. С ранних лет я отвозил сыновей в Агдам. Расстояние между селом, в которое я ездил, и домом в городе, где я проживал, составляет 7-8 км. Сердце обливается кровью. Ты не можешь показать своим детям места, откуда ты родом. Дети задают тебе вопрос – отец, откуда ты родом? Более тяжелой трагедии в жизни человека быть не может. Меня могут понять только те, кто пережил это. Всем известно, каким в советский период был город Агдам. Армяне сравняли Агдам с землей. Мои дети разговаривают с карабахским акцентом. Я показываю им видео и фотографии, на которых запечатлен Агдам, рассказываю им о нем. Все мы должны дать своим детям такое воспитание, чтобы будущее поколение не забыло о Карабахе. Одна из целей нашей газеты заключается именно в этом. Мы совершенно далеки от субъективных идей. Я сказал все это потому, что иногда в азербайджаноязычных медиа это не учитывается.

- Есть ли у Вас проблемы с кадрами?

- Не буду называть имена. Есть некоторые журналисты, которые начали свою работу в нашей газете. Сегодня некоторые из них главные редактора, некоторые - работники телевидения, некоторые из них стали ведущими экспертами, некоторые же работают в российской прессе. Когда мы издавали две газеты, у нас был очень большой коллектив. Есть пресс-секретари, которые вышли из нашего коллектива. Мы только рады этому. В нашу редакцию приходят студенты для прохождения практики. Вызывает большое удивление, когда они говорят, что не хотели быть журналистами, что были приняты по тестам. 90 процентов студентов находятся в такой ситуации. Мы даже предложили работу нескольким студентам. Читая их статьи, я прихожу в ужас. Их статьи похожи на сочинения учеников 2-3 классов. Конечно, среди них есть два-три способных студента. Мы должны развивать медиа до такого уровня, чтобы люди проявляли интерес к этой области.

Есть некоторые пресс-секретари, до которых невозможно дозвониться. Они ведут себя как министры. Не предоставляют информацию. Сегодня молодежь больше думает о том, где можно найти высокооплачиваемую работу после окончания университета. Иногда говорят, что они не ходят в театры. Для того, чтобы пойти в театр, должны быть хорошие сценарии, хорошие спектакли. Молодежь больше читает такое: «Разделась такая-то актриса». Все делятся этим, разделась, так разделась, это ее личная проблема. Насколько правильно загружать мозг этим? К огромному сожалению, подобные статьи больше читают.

- Насколько Вас удовлетворяет то, что пишут в российских медиа про Азербайджан?

- Мы привыкли постоянно винить кого-то. Никогда не искали вины в себе. В российских медиа работают наши соотечественники. К огромному сожалению, они не смогли найти свое место. Хоть проживающие в России азербайджанцы и намного богаче армян, но они не делают того, что может делать армянский бизнесмен Ара Абрамян. Он тратит деньги на пропаганду армян. Наши богатые соотечественники не делают этого. Поэтому о нас меньше пишут. Конечно, то, что пишут сегодня в российских медиа про Азербайджан, не удовлетворяет нас – с качественной, идеологической, нравственной точек зрения. Винить кого-то в работе, которая не удалась, очень просто. Мы должны стараться, чтобы нас услышали в российских медиа. Мы должны развивать наши связи с российскими СМИ. Мы можем подписать с ведущими СМИ России двусторонние и многосторонние соглашения, вести обмен информацией, можем создать общество дружбы российских и азербайджанских журналистов. Конечно, для этого также нужна поддержка правительства. Мы можем обмениваться статьями, таким образом еще больше освещать азербайджанские реалии в российских СМИ. Поверьте, все это возможно. Для этого проживающие там азербайджанцы не должны скупиться. Если кто-то скажет, что это невозможно, то этот человек неправ. Это возможно. Никто не может помешать этому. В Азербайджане также следует уделять больше внимания этим вопросам.

В конце хочу сказать, что независимо от личности, политических взглядой, мнений, у нас одна Родина – Азербайджан. В любом деле у нас на первом месте должен быть Карабах. Пока мы не вернули Карабах, пока эта земля находится под оккупацией армян ничто нас не сможет оправдать. Все мы должны думать об одном. Моя самая большая мечта – вернуться на родную землю. Лично я после освобождения Агдама вернусь и буду работать там. Это мое самое большое желание. Давайте все будем работать во имя, во имя Карабаха!