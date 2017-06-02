В Азербайджане в 3 с лишним раза увеличат финансирование сферы занятости - министр

2017-06-02 15:54 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана обсуждается законопроект «О страховании от безработицы». В текущем году на решение вопросов занятости выделено в целом 27 миллионов манатов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил 6 миллионов манатов, из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год резервного фонда президента, на развитие самозанятости, сказал в пятницу министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов, на заседании Комитета ПАСЕ по социальным вопросам, здоровью и устойчивому развитию.

Министр отметил, что после принятия закона и вступления его в силу, предусмотренная на цели занятости сумма увеличится. «Запланировано принятие проекта закона «О страховании от безработицы» в текущем году, с тем, чтобы он вступил в силу с 1 января будущего года. После принятия закона, в следующем году средства выделенные на сферу занятости составят 90 миллионов манатов. То есть, в течение года планируется более чем в три раза увеличить финансирование данной сферы. Эти меры позволят применять программы по самозанятости, и втрое повысить пособие по безработице», - подчеркнул Муслимов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)