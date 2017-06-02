Проармянские силы хотят нанести ущерб азербайджано-грузинским отношениям - депутат

2017-06-02 15:54 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Предотвращение незаконной деятельности Афгана Мухтарлы и привлечение его к ответственности выявили истинное лицо антиазербайджанских сил.

Об этом сказал Trend в пятницу депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Насиров.

По его словам, армянская диаспора, проармянские и антиазербайджанские силы организовали шоу вокруг ареста Мухтарлы.

«Эти лица заявляют, что Афган Мухтарлы был арестован якобы за свою журналистскую деятельность. Это в корне ошибочное мнение. Афган Мухтарлы не осуществлял деятельность как журналист. Он работал телохранителем журналистки Хадиджи Исмайловой, которая была привлечена в Азербайджане к уголовной ответственности за совершение преступления. После ареста Хадиджи Исмайловой он бежал в Грузию, примкнув там к антиазербайджанским силам, и делал направленные против Азербайджана заявления. Теперь же эти силы хотят придать этой деятельности Мухтарлы «окраску законной» и представить его как «борца за свободу». Армянская диаспора в Грузии, антиазербайджанские элементы, основываясь на аресте этого человека, пытаются нанести ущерб азербайджано-грузинским отношениям. Но их попытки потерпели фиаско, потому что между Азербайджаном и Грузией исторически существуют дружественные отношения», - сказал депутат.

Насиров добавил, что эти силы неоднократно предпринимали подобные шаги, пытались нанести ущерб дружественным отношениям между двумя странами.

«Для этого эти силы прибегали к различным средствам, одним из которых является Афган Мухтарлы. Мухтарлы заодно с этими предательскими, антиазербайджанскими силами. Такие люди всегда пытались нанести ущерб азербайджано-грузинской дружбе, двусторонним отношениям. Между двумя странами исторически существовали дружественные, добрососедские отношения, и в настоящее время эти отношения продолжаются. Эти силы никогда не смогут нанести вред этим отношениям".», - сказал Насиров.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)