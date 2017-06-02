Депутат: «Попытка антиазербайджанских сил вмешаться во внутренние дела нашей страны через Грузию потерпела крах»

2017-06-02 16:59 | www.apa.az | 3

«Некоторые зарубежные антиазербайджанские силы, в особенности Армения и армянское лобби, на протяжении многих лет пытаются нарушить теплые отношения между Азербайджаном и Грузией, создать напряженность между двумя дружественными странами».

Об этом АПА сказал депутат, директор Института политических исследований Академии госуправления при президенте Азербайджана Эльман Насиров.

Э.Насиров сказал, что в последнее время снова ряд международных НПО говорит об одном человеке: «Это называющий себя журналистом Афган Мухтарлы. Общественность Азербайджана знает, что случилось на самом деле. Занявшие антиазербайджанскую позицию международные НПО теперь начали пользоваться Афганом Мухтарлы, сотрудничавшим с ними и ставшим инструментом для реализации их антиазербайджанских планов. Афган Мухтарлы даже не был известен в азербайджанском обществе как журналист. Его больше знали как личного охранника Хадиджы Исмаиловой. Эти силы сегодня хотят героизировать охранника-журналиста».

По словам депутата, Афган Мухтарлы и ему подобные различными способами нашли себе убежище в Грузии и сформировали в этой стране антиазербайджанскую сеть: «После задержания журналиста-охранника Афгана Мухтарлы проармянские силы, армянские медиа и находящиеся под влиянием армянского лобби иностранные СМИ и организации всеми силами пытаются его защитить, очернить Азербайджан и даже оказать давление на правительство Грузии. Это нас не удивляет. Нам известно, что Афган Мухтарлы сотрудничал с такими организациями как «Freedom House», «Human Rights Watch». Эти организации всегда занимали вражескую позицию по отношению к Азербайджану, проводили клеветнические кампании против нашей страны в международных организациях. Все это знают правительства Азербайджана и Грузии. Сегодня правительство и граждане Грузии видят, что это очередная провокация против Азербайджана. Они знают, что это продажные, не имеющие моральных ценностей люди, у них нет чести, они готовы на все ради денег. Поэтому и азербайджанский, и грузинский народы желают изоляции этих людей, чтобы они понесли законное наказание. Пока эти люди продолжают быть инструментом в руках антиазербайджанских и антигрузинских сил, их будет ждать такая участь. Попытка антиазербайджанских сил вмешаться во внутренние дела нашей страны и повлиять на политические процессы через Грузию потерпела крах».

Депутат, профессор Муса Гасымлы сказал АПА, что причины проведения некоторыми группами в Грузии кампаний против Азербайджана и оказания давления на грузинское правительство в связи с последними событиями ясны: «Понятно, что разоблачение госорганами Азербайджана и Грузии антиазербайджанской сети стало для них большим ударом. Тесное сотрудничество между Азербайджаном и Грузией во всех сферах вызывает недовольство некоторых стран, в особенности Армении. Они прибегают к различным путям, клевещут, тратят средства для того, чтобы навредить отношениям между двумя странами. Считаю, что, как и было до сих пор, такие попытки потерпят крах».