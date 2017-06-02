Virgin Galactic испытала космический корабль

2017-06-02 16:22 | www.oxu.az | 3

Американская Virgin Galactic провела очередное испытание суборбитального корабля SpaceShipTwo модели Unity.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается на сайте компании.

В ходе тестов SpaceShipTwo совершил полет в небе над пустыней Мохаве в штате Калифорния. Испытания завершились мягкой посадкой корабля, при спуске двигатели не были задействованы. В ходе тестов имитировалось (при помощи сброса воды из балластной цисцерны) изменение центра тяжести корабля.

Последние испытания стали девятым полетом корабля Unity. Предпоследний запуск данной модели корабля состоялся 1 мая 2017 года, тогда также не включались двигатели.

Корабль SpaceShipTwo разрабатывается компанией Virgin Galactic для суборбитальных туристических полетов (выше ста километров). Старт многоразового аппарата осуществляется при помощи носителя WhiteKnightTwo, от которого Unity затем отсоединяется и самостоятельно приземляется.

Н.О.