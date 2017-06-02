Бывший главбух ИВ Бинагади сядет в тюрьму, если не вернет деньги учителей

2017-06-02 16:34 | www.oxu.az | 3

Женщина обещала педагогам начальных классов оформить адресную социальную помощь, но не бесплатно, и те ради незаконного дохода влезли в долги.

В отношении бывшего главного бухгалтера исполнительной власти (ИВ) Бинагадинского района Кеклик Асадовой может быть возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, если она не вернет людям деньги.

Как передает Oxu.Az, об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Бинагадинского района.

На Асадову в полицию поступили многочисленные жалобы, в настоящее время материалы находятся на стадии дознания. В полиции отметили, что если Асадова не вернет гражданам деньги, уголовной ответственности ей не избежать. Чтобы заработать, главбух выбрала гениальный метод аферы. Женщина убедила своих жертв, что способна запросто оформить желающим адресную социальную помощь. Желающие, падкие до легких денег, нашлись сразу же и в немалом количестве.

«Большинство ее жертв — это женщины — педагоги начальных классов в возрасте, со средним специальным образованием. Подельник обвиняемой помогал ей находить таких жертв мошенничества, которые отличаются кротким нравом и наивностью. Но как видно, они оказались не настолько наивны, и додумались обратиться с жалобой в полицию», - отметили в Бинагадинском РУП.

Асадова заявила женщинам, что ее близкая подруга работает в министерстве труда и социальной защиты населения и может без проблем оформить на них адресную социальную помощь (АСП), но эти услуги будут стоить денег.

«Учителя поверили мошеннице. Это при том, что по местным телеканалам неоднократно сообщали об ограничении списка лиц, которые могут претендовать на АСП. Потерпевшие хотели оформить дополнительный источник доходов и готовы были ради этого выложить немалые деньги, поверив на слово главбуху. Ведь, как обещала Асадова, АСП в Азербайджане будет выдаваться еще как минимум два года», - сказали в полиции.

К примеру, у Махбубы Керимовой (1981 года рождения) Асадова взяла две тысячи манатов, у Гюляр Мамедовой (1964 года рождения) — 1,5 тысячи манатов, у Егяны Мустафаевой (1967 года рождения) — 800 манатов, у Гюльбениз Мамедовой (1980 года рождения) — 500 манатов.

В полиции отметили еще одну любопытную деталь: некоторые педагоги не смогли элементарно составить и написать заявление, чем продемонстрировали свой непрофессионализм. Среди жалобщиков есть и такие, кто залез в долги, чтобы получить социальное пособие. Чтобы создать видимость правдоподобия, Асадова просила у своих жертв собрать копии документов, необходимых при оформлении АСП.

Сообщается, что в настоящее время Асадова находится в одном из районов Азербайджана. В ИВ Бинагадинского района она официально работала до 2007 года, затем представляла это ведомство в поселке Бинагади.

С.С.

