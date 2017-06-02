В Баку в связи с подготовкой к Формуле 1 ограничивается движение

2017-06-02 15:56 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Баку с 05:00 субботы до 05:00 воскресенья будет закрыта часть трека Формулы 1 по ул. Хагани – между пр. Азадлыг и ул. Рашида Бейбутова.

В связи Гран-при Азербайджана Формулы 1, который пройдет 23-25 июня в Баку, в усиленном режиме продолжаются подготовительные работы, поэтому на этой части трека движение транспорта будет ограничено.

Просьба к водителям пользоваться альтернативными дорогами.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)