В Азербайджане стартует проект "SAY: Solidarity" – жизнь в палатках, просвещение и игры

2017-06-02 16:01 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане стартует молодежный проект "Support of Azerbaijan Youth (SAY): Solidarity", который реализуется общественным объединением İRƏLİ при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе İRƏLİ.

"SAY: Solidarity" является пятой частью проекта SAY и посвящен Году исламской солидарности, объявленному в Азербайджане в 2017 году. Ранее реализованы такие проекты как “SAY:Könüllülük Akademiyası”, “SAY: Green”, "SAY: Multikulturalizm" и “SAY: Volunteering Festival”.

Главная цель "SAY: Solidarity"- пропаганда идей мультикультурализма, толерантности и исламской солидарности, построение диалога между цивилизациями и налаживание мостов культуры между народами, социальная активизация молодежи.

В рамках нового просветительского проекта молодежь будет жить в палатках под открытым небом, проходить различные тренинги и семинары с известными экспертами, принимать участие в развивающих и ролевых играх, социальных, спортивных и интеллектуальных проектах. Проект будет реализован в Балакенском районе.

Проект реализуется в рамках Государственной программы "Азербайджанская молодежь в 2016-2020 годах".

Для получения информации и регистрации http://ireli.az/product/say-solidarity/

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)