Президент Олимпийского комитета России: «У Азербайджана есть потенциал проводить Олимпийские игры»

2017-06-02 17:12 | www.apa.az | 3

«Я был свидетелем того, как серьезно готовится Азербайджан к спортивным соревнованиям международного масштаба. Поэтому я уверен, что Игры исламской солидарности были проведены на высоком уровне».

Об этом московскому бюро АПА заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР), первый заместитель председателя Госдумы России Александр Жуков.

«Перед проведением Игр исламской солидарности я был в Азербайджане. Я стал свидетелем того, как серьезно готовится ваша страна к спортивным соревнованиям. Первые Европейские игры в Баку были проведены на высочайшем уровне. Организация, соревнования, спортивные объекты, инфраструктура – все было на высоком уровне», - сказал президент Олимпийского комитета России.

А.Жуков также заявил, что Азербайджан может выдвинуть свою кандидатуру для проведения Летних олимпийских игр в 2028 году: «Чем больше будет кандидатов для проведения Летних олимпийских игр, тем лучше. Что же касается вопроса кандидатуры Азербайджана, считаю, что у Азербайджана есть потенциал проводить Олимпийские игры. Однако сейчас еще рано говорить что-то».